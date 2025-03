VIDEO S-a intors! Vestea pe care fanii FCSB-ului o asteptau in lupta pentru titlu: "De abia astept"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 18 martie 2025, 16:50 / Actualizat marti, 18 martie 2025 17:31Mihai Lixandru (23 de ani) este foarte aproape de revenirea pe teren. Mijlocasul de la FCSB a vorbit despre cele mai grele momente pe care le-a trait in perioada in care a lipsit de pe teren.Mihai Lixandru s-a accidentat grav in primul meci jucat de FCSB cu PAOK in acest sezon (1-0), pe 3 octombrie. Problema medicala l-a tinut departe de gazon in ultimele 6 luni.STRANIERIO noua ... citește toată știrea