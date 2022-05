VIDEO S-a jucat cel mai lung tie-break din istoria circuitului ATP * Meci cu peste 60 de asi!

Articol de GSP - Publicat duminica, 13 februarie 2022, 17:16 / Actualizat duminica, 13 februarie 2022 17:25Reilly Opelka (24 ani, locul 23 ATP) l-a invins pe John Isner (36 ani) in semifinalele turneului de la Dallas, scor 7-6(7), 7-6(22). Tie-break-ul din setul 2 este cel mai lung din istoria ATP!Opelka s-a calificat in finala turneului de la Dallas, dupa un meci de doua ore si trei minute cu John Isner, in finalul caruia a avut loc un tie-break cu nu mai putin de 46 de puncte!Opelka si ... citeste toata stirea