Articol de Eduard Apostol, Remus Dinu - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023, 19:15 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 19:19Marian Danciu, olteanul care a decis derby-ul castigat la limita de Universitatea in fata lui Dinamo (1-0), a surprins in interviurile acordate la finalul partidei. Tanarul de 21 de ani le-a spus reporterilor ca nu urmarea aproape deloc fotbalul in copilarie.Alta declaratie stranie in Banie, la patru ani de cand Corneliu Papura dezvaluia ca a ales sa vizioneze un