VIDEO S-a retras unul dintre cei mai spectaculosi si mai carismatici baschetbalisti din NBA

Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 17 aprilie 2024, 16:44 / Actualizat miercuri, 17 aprilie 2024 18:28Americanul Blake Griffin (35 de ani), unul dintre cei mai spectaculosi si mai carismatici baschetbalisti din NBA, si-a anuntat retragerea din baschet.Blake Griffin a ajuns in NBA in 2009, draftat cu prima optiune de LA Clippers. In California a format un dou de senzatie cu Chris Paul. N-au mers niciodata pana la capat, spre trofeu.Blake Griffin, omul-spectacol din NBAGriffin ... citește toată știrea