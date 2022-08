VIDEO S-au anulat reciproc * Farul si Hermannstadt, remiza cu doua bare si doua goluri anulate de VAR

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022 21:32 / Actualizat luni, 15 august 2022 21:32Farul si Hermannstadt au remizat, scor 0-0, intr-un meci din etapa #5 a Ligii 1.Rezultatele etapei din Liga 1 - AICINeinvinse in Liga 1 inaintea partidei, Farul si Hermannstadt nu s-au menajat in meciul de la Ovidiu. Prima ocazie mare au avut-o "marinarii" in minutul 7, dar Morar a luftat incredibil la centrarea lui Kiki in fata portii.Acelasi Morar a fost aproape de gol in minutul 20, dar sutul sau ... citeste toata stirea