VIDEO Sabau a batut-o pe Rapid la ea acasa, apoi l-a compatimit pe Marius Sumudica: "Imi dau seama ce e in sufletul lui"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 17 septembrie 2024, 03:03 / Actualizat marti, 17 septembrie 2024 03:20Ioan Ovidiu Sabau, 56 de ani, tehnicianul lui U Cluj, surprinzatorul lider din Superliga, a analizat succesul reusit in fata Rapidului, 2-0, vorbind in conferinta si despre situatia pe care Marius Sumudica o traverseaza in Giulesti la inceput de mandat.Sabau si Sumudica, doi fosti campioni cu Rapid, au oferit o imagine de efect la inceputul partidei de aseara, cand s-au imbratisat ... citește toată știrea