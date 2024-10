VIDEO Sabrina Ionescu, baschetbalista cu parinti romani, sezon excelent in SUA! A condus-o pe New York Liberty spre finala WNBA

Articol de David Istrate - Publicat luni, 07 octombrie 2024, 14:32 / Actualizat luni, 07 octombrie 2024 14:32New York Liberty, echipa la care evolueaza Sabrina Ionescu (26 de ani), s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv in finala WNBA, dupa ce a trecut cu 3-1 de Las Vegas Aces, campioana ultimelor doua editii.New York Liberty si-a luat revansa in fata lui Las Vegas Aces pentru infrangerea suferita in finala WNBA din 2023 si a oprit-o pe trupa lui Becky Hammon din cursa pentru al ... citește toată știrea