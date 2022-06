VIDEO | SC Otelul, "back 2 business"! A promovat in Liga 2, iar Dorinel Munteanu e din nou erou in Galati. Atmosfera senzationala, cu tribune arhipline, cum nu s-a mai vazut din 2011

Dorinel Munteanu a reusit sa promoveze SC Otelul in Liga 2! A fost nevoie de venirea omului care a adus primul titlu din istoria Galatiului, in 2011, cu fosta Otelul, pentru ca actualul proiect sa obtina o performanta asteptata de tot orasul, dar si de conducere, pe care era o presiune uriasa.SC Otelul a promovat in Liga 2! Dorinel Munteanu, din nou erou in GalatiUn eventual "cartus" ratat in acest sezon ar fi putut insemna demiteri si demisii in masa de la SC Otelul, doar ca Dorinel Munteanu ... citeste toata stirea