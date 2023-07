Articol de Theodor Jumatate - Publicat marti, 04 iulie 2023, 17:36 / Actualizat marti, 04 iulie 2023 18:09Mai multi ciclisti s-au plans de piunezele aruncate pe sosea, mai ales in etapa a 2-a a Turului Frantei, derulata in Esara Bascilor. "Sa faci asemenea prostii stiind ca noi putem sa cadem si sa ne accidentam grav... Adunatura de idioti!", a reactionat vehement francezul Lilian Calmejane(Intermarche).Turul Frantei a inceput cu o problema. Piunezele. In primele trei etape, derulate in ... citeste toata stirea