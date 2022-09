VIDEO Scandal urias in Turcia cu noul transfer al lui CFR Cluj * Acuzat ca a fost "blat" in meciul care a decis campioana! Impostazele cu el sunt ridicole

Articol de GSP - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 14:56 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 15:32CFR Cluj l-a prezentat azi pe fundasul francezo-camerunez Jean-Claude Billong (28 de ani), adus din Ligue 1, de la Clermont. Fotbalistul are un CV impresionant, insa a provocat un scandal imens in Turcia, in finalul sezonului 2020-2021.Billong a fost imprumutat de Benevento in Turcia, la Hatayspor, intre septembrie 2020 - iunie 2021, iar in mai 2021 a fost acuzat de blat in meciul cu Besiktas. ... citeste toata stirea