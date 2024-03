VIDEO Scene incredibile in semifinala de la ATP Dubai * Rusul Rublev, descalificat la 6-5 in decisiv din cauza unui gest reprobabil

Articol de Remus Dinu, Adrian Jitea - Publicat vineri, 01 martie 2024, 17:53 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 18:14Andrey Rublev (5 ATP) a fost descalificat in setul decisiv al semifinalei de la Dubai impotriva lui Alexander Bublik (23 ATP). Rusul a injurat in limba natala, dupa un raliu in care s-a considerat nedreptatit de decizia arbitrului de linie. Bublik conducea in acel moment, scor 6-7(4), 7-6(5), 6-5.Alexander Bublik, unul dintre cei mai spectaculosi jucatori din circuit, si ... citește toată știrea