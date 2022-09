VIDEO Scene socante la CM de baschet feminin * Interviu intrerupt de pumnii adversarelor!

Articol de GSP - Publicat luni, 26 septembrie 2022, 18:06 / Actualizat luni, 26 septembrie 2022 19:13Salimatou Kourouma si Kamite Elisabeth, doua jucatoare din prima reprezentativa a statului Mali, s-au luat la bataie dupa esecul suferit in fata Serbiei la Campionatul Mondial de baschet feminin, scor 68-81.Serbia a obtinut astazi o victorie cruciala in drumul spre play-off-ul Campionatul Mondial de baschet feminin, competitie organizata in Australia. Adversarele din Mali nu au digerat cel ... citeste toata stirea