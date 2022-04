VIDEO Schimb de mesaje online intre Thalia si Nadia Comaneci: "E incredibil! Te iubesc!"

Articol de GSP - Publicat marti, 19 aprilie 2022, 11:38 / Actualizat marti, 19 aprilie 2022 12:11Thalia, una dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste latino din lume, a avut un mesaj deosebit pentru Nadia Comaneci.Nascuta in Mexico City, Thalia a postat pe Instagram un mesaj in care vorbeste despre marea gimnasta. In varsta de 50 de ani, cantareata le-a transmis fanilor ca si-a amintit ca Nadia Comaneci a fost o inspiratie pentru ea in copilarie si ca avea postere cu romanca in camera. ... citeste toata stirea