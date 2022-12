VIDEO Schimbul anului chiar in penultima zi din 2022? Turneul vedetelor din Australia a produs un raliu fantastic

Articol de GSP - Publicat vineri, 30 decembrie 2022, 19:52 / Actualizat vineri, 30 decembrie 2022 19:52Adrian Mannarino (46 ATP) si Federico Coria (75 ATP) au oferit raliuri incantatoare in meciul disputat astazi la United Cup si castigat de francez, scor 6-1, 6-0.Mannarino si Coria au tinut in permanenta audienta in picioare. Cel mai frumos moment a avut loc in setul secund, la scorul de 6-1, 4-0 si minge de break pentru Mannarino.Coria a intrat in controlul schimbului cu un lung de ... citeste toata stirea