VIDEO Scos din lot! A semnat cu rivala si nu va mai juca in finala Cupei Romaniei

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 18 mai 2022, 19:30 / Actualizat miercuri, 18 mai 2022 20:34Pentru ca a semnat cu Sepsi, Ion Gheorghe (22 de ani, mijlocas ofensiv) nu va juca pentru FC Voluntari in finala Cupei Romaniei!Sepsi - FC Voluntari e finala Cupei Romaniei 2022. Meciul se disputa joi, in Giulesti, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1.Ion Gheorghe si Sepsi au batut palma de aproximativ ... citeste toata stirea