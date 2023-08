Articol de Sergiu Alexandru, Iosif Popescu (video), Catalin Stroia - Publicat marti, 01 august 2023, 00:15 / Actualizat marti, 01 august 2023 01:22Dupa 0-3 cu Sepsi, a treia infrangere din tot atatea etape, Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, spune ca are in continuare incredere in echipa.La finalul partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, oficialul "cainilor" s-a declarat suparat de inceputul slab de sezon, dar spune ca este increzator ca Dinamo se poate redresa.Dinamo - ... citeste toata stirea