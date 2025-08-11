Editeaza

VIDEO Seful Sloboziei n-are niciun dubiu: "El e omul meciului, nu Rotund"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Luni, 11 August 2025, ora 05:31
21 citiri
Articol de Marius Margarit, Andrei Furniga (video), Romeo Ene - Publicat luni, 11 august 2025, 00:28 / Actualizat luni, 11 august 2025 00:33
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Ilie Lemnaru, presedintele oaspetilor, a vorbit despre succesul istoric din Ghencea. Acesta sustine ca aceasta este cea mai importanta victorie din istoria clubului ialomitean.
Lemnaru a povestit si o intamplare amuzanta din vestiarul echipei. Jucatorii i-au solicitat o prima de joc mai mare fata de restul meciurilor, in cazul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Turneul inteligentelor artificiale la sah: OpenAI, producatorul ChatGPT, a invins Grok, programul lui Elon Musk, in finala unui turneu care a desemnat cel mai bun jucator de sah cu inteligenta artificiala
OpenAI, producatorul ChatGPT, a invins Grok, programul lui Elon Musk, in finala unui turneu care a ...
Iulian Anghel, ZF: Moartea lui Ion Iliescu si momentul de singuratate al Romaniei. De ce marile tari nu au trimis niciun mesaj de condoleante, cu exceptia Ambasadei Federatiei Ruse
a(Trade Mark) La 24 de ore de la anuntul oficial al decesului fostului presedinte, Ion Iliescu, o ...
Cum il vede presa straina pe Ion Iliescu
Financial Times, Marea Britanie Ion Iliescu a fost liderul cabalei care a preluat puterea in haosul ...
ActualitateBusinessSportLife Show