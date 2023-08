Articol de Andrei Petrescu - Publicat vineri, 18 august 2023, 14:14 / Actualizat vineri, 18 august 2023 14:51Eugen Apjok, selectionerul nationalei Romaniei de rugby, a vorbit despre prestatiile dezamagitoare ale "stejarilor" in cele doua amicale jucate si pierdute de Romania, 17-31 cu SUA si 6-56 cu Georgia, si a motivat alegerea lotului final pentru Cupa Mondiala din Franta.La Cupa Mondiala de Rugby, Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci in data de 9 septembrie cu Irlanda, ... citeste toata stirea