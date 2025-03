VIDEO Senzatia ATP Joao Fonseca, mesaj pentru fani inainte de Esiriac Open: "Sper sa pot reveni in anii urmatori!"

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 10 martie 2025, 14:17 / Actualizat luni, 10 martie 2025 14:18Brazilianul Joao Fonseca (18 ani, locul 80 mondial), cel care devenea anul trecut cel mai tanar sfertfinalist din istoria turneului ATP de la Bucuresti, a comunicat ca nu va putea fi prezent in 2025 din motive de calendar.Lumea vorbeste tot mai mult si in termeni laudativi despre Joao Fonseca, adolescentul care la finalul sezonului 2024 cucerea titlul la ATP NextGen Finals in mod ... citește toată știrea