VIDEO "Sepcile" au plecat dansand din "Stefan cel Mare" + Primarul Boc, entuziasmat: "Am avut spiritul lui Real Madrid"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 30 mai 2022, 01:12 / Actualizat luni, 30 mai 2022 01:16Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la infiintare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Fotbalistii "sepcilor rosii" au facut spectacol la iesirea de la vestiare, dansand in fata jurnalistilor.Revenirea in Liga 1 dupa o pauza de 7 ani a fost sarbatorita cum se cuvine de fotbalistii lui U Cluj. In frunte cu Ely Fernandes, ... citeste toata stirea