VIDEO Sfert dramatic la US Open * Muchova a fost prima care a chemat medicul, apoi Haddad Maia a inceput sa planga si a avut nevoie de ingrijiri! Cum s-a terminat totul

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 04 septembrie 2024, 20:53 / Actualizat miercuri, 04 septembrie 2024 21:06Karolina Muchova (28 de ani, 52 WTA) a invins-o pe Beatriz Haddad Maia (28 de ani, 21 WTA), scor 6-1, 6-4, si s-a calificat in semifinalele turneului de la US Open.Karolina Muchova a lipsit mai bine de 10 luni din circuit. A luat pauza din cauza unei accidentari, chiar dupa semifinala jucata la New York.Complexul de la Flushing Meadows ii aduce noroc, lucru confirmat de ... citește toată știrea