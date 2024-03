VIDEO Si-a invins din nou fostii colegi, dar ramane cu picioarele pe pamant: "Mai avem 10 meciuri, nu e ca si cum am castigat campionatul!"

Articol de Andrei Petrescu, Andrei Furniga (video) - Publicat duminica, 10 martie 2024, 13:31 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 14:21Razvan Oaida (26 de ani), mijlocasul Rapidului, ramane cu picioarele pe pamant dupa succesul rasunator in fata liderului FCSB, scor 4-0.Venit la Rapid in aceasta vara liber de contract chiar de la rivala FCSB, Razvan Oaida i-a invins pe ros-albastri in ambele meciuri din sezonul regular. A fost 2-1 in tur pentru Rapid si 4-0 in meciul de sambata seara. ... citește toată știrea