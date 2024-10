VIDEO Simona Halep a lamurit cel mai dezbatut subiect al ultimelor luni: "Nu stiu cum sa explic treaba asta. Este un domn din Italia, m-a ajutat foarte mult"

Articol de Valentin David (video), Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 14:25 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 14:49Simona Halep (33 de ani, locul 883 WTA) a revenit astazi in Romania dupa eliminarea din primul tur de la turneul WTA 250 de la Hong Kong, esec 3-6, 3-6 in fata chinezoaicei Yue Yuan (26 de ani, 44 WTA). Sportiva romanca a vorbit despre conditiile de la Hong Kong si despre ce urmeaza in cariera sa.In al doilea set al meciului cu Yuan, Halep a condus ... citește toată știrea