Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 25 august 2023, 22:19 / Actualizat vineri, 25 august 2023 22:31Simona Halep (31 de ani) a oferit primele declaratii de la momentul audierii in fata tribunalului independent Sports Resolutions.In curand se va implini un an de la ultimul meci disputat de Simona Halep in circuitul WTA. Pe 29 august 2022, dubla campioana de Grand Slam era eliminata in primul tur de la US Open 2022.La aproape doua luni distanta de la audierea in fata Sports ... citeste toata stirea