VIDEO Simona Halep a savurat din plin revenirea pe terenul de tenis: "Parca nici nu mai plecasem de pe teren, nu mai conteaza ce voi face de acum incolo"

Articol de Valentin David (video), Romeo Ene, Carmen Dumitru - Publicat luni, 25 martie 2024, 15:37 / Actualizat luni, 25 martie 2024 16:12Simona Halep (32 de ani) a vorbit la aeroport despre revenirea in tenis. Ea s-a intors in tara dupa infrangerea cu Paula Badosa, din primul tur al turneului WTA1000 de la Miami si a vorbit despre experienta revenirii in circuit.Sportiva din Romania s-a bucurat din plin de revenirea pe teren si a declarat faptul ca are din nou incredere in propriile forte. ... citește toată știrea