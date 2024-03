VIDEO Simona Halep anunta doua mari obiective: "Acolo vreau sa joc"

Articol de Adrian Duta, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat joi, 07 martie 2024, 09:30 / Actualizat joi, 07 martie 2024 09:51Simona Halep (32 de ani) a revenit in Romania si a dezvaluit doua obiective. Primul, vrea sa joace la Miami (19 -31 martie). Al doilea, spera sa ajunga la Jocurile Olimpice de la Paris, care vor avea loc in vara.Simona Halep a castigat la TAS, iar suspendarea de 4 ani i-a fost redusa la 9 luni. Aceasta a expirat in iulie 2023, iar jucatoarea de tenis ... citește toată știrea