VIDEO Simona Halep, defilare printre "stele" la Wimbledon * Langa Federer, Nadal si Djokovic la un eveniment istoric

Articol de GSP - Publicat luni, 04 iulie 2022, 08:29 / Actualizat luni, 04 iulie 2022 09:16Simona Halep a participat, duminica, la festivitatea de aniversare a 100 de ani ai Terenului Central de la Wimbledon, in prezenta multor campioni de pe iarba londoneza.Simona Halep - Paula Badosa, duelul zilei din "optimile" de la Wimbledon, se joaca astazi, dupa ora 17:30, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Eurosport.Acestia au fost invitati la ceremonie in ordinea numarului de titluri cucerite, iar ... citeste toata stirea