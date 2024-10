VIDEO Simona Halep se antreneaza in sala de forta pentru urmatorul turneu

Articol de Andra Mocanu - Publicat duminica, 06 octombrie 2024, 14:33 / Actualizat duminica, 06 octombrie 2024 14:35Fostul lider WTA Simona Halep (33 de ani, locul 879 WTA) se pregateste pentru urmatorul turneu cu exercitii in sala de forta, antrenorul Daniel Dobre filmand videourile.Simona Halep a disputat in aceasta saptamana primul turneu dupa o pauza de cinci luni, evoluand in concursul WTA 125 de la Hong Kong. Ea a intrat pe tabloul principal gratie unui wild card oferit de ... citește toată știrea