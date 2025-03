VIDEO Situatie dramatica pentru Dan Petrescu: "Pot pleca oricand, poate azi, poate maine"

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 08 martie 2025, 18:07 / Actualizat sambata, 08 martie 2025 19:26Dan Petrescu (57 de ani), revenit la antrenamentele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre problemele personale care l-au tinut departe de echipa in ultimele doua saptamani.Dan Petrescu a fost alaturi de mama lui, internata in stare grava la spital, la Bucuresti. Florica Petrescu (91 de ani) e in continuare sub supraveghere medicala, iar antrenorul de la CFR Cluj a declarat ca poate fi ... citește toată știrea