VIDEO Sorana Cirstea, anunt trist pentru fani: "Mi-am dorit enorm sa particip inca o data la un turneu in Romania"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 18 decembrie 2024, 14:49 / Actualizat miercuri, 18 decembrie 2024 16:23Sorana Cirstea (34 de ani, #69 WTA) a anuntat ca va participa la turneul Transylvania Open de la Cluj in 2025. Ar putea fi ultimul an in circuit pentru sportiva "tricolora".Sorana a jucat ultima data pe 1 iulie 2024, cand pierdea in primul tur al turneului de la Wimbledon in fata britanicei Sonay Kartal (23 de ani, #84 WTA), scor 6-3, 2-6, 0-6, iar apoi s-a operat la ... citește toată știrea