Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 06 octombrie 2023, 16:29 / Actualizat vineri, 06 octombrie 2023 16:30Rafael Nadal, aflat in afara circuitului din ianuarie, si-a intensificat ritmul antrenamentelor pentru prima oara de la operatia la sold suferita in iunie, chiar de ziua sa de nastere a(Trade Mark)Ibericul de 37 de ani e in plin proces de recuperare si incearca, dupa cum a afirmat "sa-si dea o sansa pentru a a-si lua ramas bun de la tenis pe teren, nu in afara lui" a(Trade Mark)Cel ... citeste toata stirea