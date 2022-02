VIDEO Stadionul Rapidului, tot mai aproape de inaugurare * Anuntul facut azi

Articol de Vlad Nedelea, Cristi Rosu (video) - Publicat miercuri, 02 februarie 2022, 16:14 / Actualizat miercuri, 02 februarie 2022 16:21Stadionul Rapid ar putea fi inaugurat in scurt timp, probabil la meciul cu rivala Dinamo.Pe 4 ianuarie, stadionul modernizat din Giulesti a fost predat oficial catre Clubul Sportiv Rapid, in prezenta oficialitatilor si a constructorului, iar giulestenii ar putea juca aici impotriva lui Dinamo, in etapa a 28-a, pe 26 sau 27 februarie.RAPIDFanii Rapidului ... citeste toata stirea