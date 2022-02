VIDEO | Steaua, cea mai clara victorie in amicale. A marcat de cinci ori numai in prima repriza a partidei cu CSM Jiul Petrosani, dar nu a scapat nici de aceasta data fara gol primit

Steaua a reusit o noua victorie in meciurile amicale cu ajutorul carora pregateste reluarea Ligii a 2-a. A intalnit echipa CSM Jiul Petrosani, ocupanta locului 6 in Seria 7 a Ligii a 3-a, pe care a invins-o cu scorul de 7-1. La fel ca precedentele intalniri, si aceasta a avut loc pe terenul 5 al Complexului Sportiv Steaua.Steaua avea 5-0 la pauza meciului cu CSM Jiul PetrosaniDaca in meciul trecut, cu CS Afumati, Steaua s-a impus cu 3-1 dupa doua goluri marcate dupa minutul 80, de aceasta ... citeste toata stirea