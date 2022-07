VIDEO | Steaua, revenire spectaculoasa si victorie in primul amical din Bulgaria. Atanas Trica, omul meciului cu doua goluri in 10 minute

Steaua se afla in aceste zile in cantonamentul de vara, dupa ce pregatirea a fost organizata de Daniel Oprita in complexul din Ghencea. Pentru stagiul de pregatire "militarii" au decis sa plece din tara, iar ca destinatie au ales Bulgaria. Miercuri a avut loc prima partida amicala dupa deplasare, cu FK Makedonija GjP.Meciul de verificare a avut loc la Bansko, iar Steaua a invins la un gol diferenta, scor 3-2, formatia care activeaza in prima liga din Macedonia.FK Makedonija GjP a mai jucat un ... citeste toata stirea