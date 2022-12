VIDEO Steward lovit cu brutalitate de un ultras la Rapid - Petrolul! Jandarmii n-au intervenit

Articol de GSP - Publicat joi, 15 decembrie 2022, 16:31 / Actualizat joi, 15 decembrie 2022 16:33Rapid - Petrolul 3-1 | Incident reprobabil in tribunele Arenei Nationale: un ultras al ploiestenilor a lovit cu brutalitate un steward!Potrivit imaginilor publicate de Orange Sport, unul dintre ultrasii Petrolului i-a dat un pumn in plina figura unui steward si l-a impins peste scaune. Aflati in zona, jandarmii n-au intervenit, spectatorul cu apucaturi huliganice fiind "urecheat" numai de cativa ... citeste toata stirea