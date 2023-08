Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 12 august 2023, 22:40 / Actualizat sambata, 12 august 2023 22:49"Cotton Eye Joe", melodia celor de la Rednex, a intrerupt un punct crucial al semifinalei de la Montreal dintre Iga Swiatek (1 WTA) si Jessica Pegula (3 WTA). Americanca s-a impus in cele din urma, scor 6-2, 6-7(4), 6-4.Jessica Pegula a produs surpriza in penultimul act al Rogers Cup, competitie organizata in 2023 la Montreal. Americanca a facut un prim set perfect in fata liderului ... citeste toata stirea