VIDEO Suma uriasa pentru pantofii de campion ai lui Michael Jordan * Se asteapta o licitatie de 10 milioane de dolari!

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 29 ianuarie 2024, 14:04 / Actualizat luni, 29 ianuarie 2024 14:30"Dynasty Collection", o serie formata din 6 incaltari purtate de Michael Jordan in fiecare finala castigata cu Chicago Bulls, va fi scoasa la licitatie pe 2 februarie, expertii estimand ca se va ajunge la o suma imensa, pana la 10 milioane de dolariPoate fi numita cea mai rara si pretioasa colectie de incaltari sportive: sase pantofi purtati de Michael "Air" Jordan in serile in care ... citește toată știrea