VIDEO Sumudica, replica acida pentru Chipciu: "Cui ii raspund? Filozofului? Criticului de moda? Celui care ia un suporter de gat? Celui care-si bate un coleg?"

Articol de Sergiu Alexandru, Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 16:55 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 17:28Marius Sumudica, antrenorul Rapidului, a sustinut o conferinta de presa in care a prefatat duelul cu FC Botosani (luni, 20:00).Aflata pe locul 6, ultimul care duce in play-off, Rapid are sansa sa profite de pasii gresiti facuti de Petrolul si Sepsi, locurile 7 si 8, dar si de infrangerea lui Dinamo. Cu o victorie in ultimul meci al ... citește toată știrea