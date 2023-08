Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 13 august 2023, 21:24 / Actualizat duminica, 13 august 2023 21:41Baschetbalistul Wendell C. J. Williams Jr. (33 de ani) va evolua in sezonul 2023/2024 pentru Corona Brasov, nou-promovata in Divizia Nationala.Corona Brasov a reusit cea mai spectaculoasa mutare a verii in baschetul romanesc. Wendell C. J. Williams, sportiv cu peste 50 de meciuri in NBA, pentru LA Clippers si Minnesota Timberwolves, a fost anuntat pe site-ul oficial al clubului. ... citeste toata stirea