VIDEO "Suporterii au suferit destul, e timpul sa fie fericiti" * Pariul castigator al lui Zeljko Kopic, detalii de culise despre succesul din acest sezon: "Sunt onorat"

Articol de Cezar Titor, Razvan Petrescu (video) - Publicat luni, 09 decembrie 2024, 15:33 / Actualizat luni, 09 decembrie 2024 16:05Astrit Selmani, 27 ani, s-a dovedit a fi pariul castigator al lui Zeljko Kopic in actuala stagiune de Superliga, fiind providential in multe momente pentru Dinamo.Cu 9 goluri si 4 pase decisive in cele 19 etape de Superliga, kosovarul se declara onorat de increderea pe care croatul i-a oferit-o in vara, fiind motivat si de acest aspect sa dea totul pe teren in ... citește toată știrea