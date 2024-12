VIDEO Suporterii lui Dinamo au o noua scandare favorita! Imaginile geniale surprinse de GSP, imediat dupa victoria cu Poli Iasi

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 13 decembrie 2024 22:11 / Actualizat sambata, 14 decembrie 2024 11:42Dinamo a invins-o pe Poli Iasi, scor 2-0, si a urcat provizoriu pe primul loc in Superliga. Elevii lui Zeljko Kopic au sarbatorit alaturi de cei 4.962 de spectatori prezenti pe arena "Arcul de Triumf".Dinamo a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului in fata lui Poli Iasi. "Cainii" au ratat ocazii mari in prima repriza, au avut si trei goluri anulate din cauza unor ... citește toată știrea