VIDEO Suporterii rapidisti au incins si mai mult atmosfera inainte de derby * Au venit cu torte la antrenamentul favoritilor

Articol de Carmen Dumitru, Claudiu Badea - Publicat sambata, 15 martie 2025, 19:37 / Actualizat sambata, 15 martie 2025 19:57FCSB - Rapid va inchide prima etapa a play-off-ului din Superliga Romaniei. Partida se va disputa maine, 16 martie, de la 21:00. Inaintea derby-ului, suporterii giulesteni s-au prezentat la antrenamentul jucatorilor si i-au incurajat.FCSB si Rapid se vor intalni pentru a doua oara in luna martie. In precedentul duel, cele doua formatii au remizat 0-0, in etapa 29 a ... citește toată știrea