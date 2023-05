Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 15 mai 2023, 17:36 / Actualizat luni, 15 mai 2023 18:13Fabian Marozsan (23 de ani, 135 ATP) a produs cea mai mare surpriza din 2023 in tenisul masculin. Jucatorul din Ungaria, debutant in turneele de categorie ATP, l-a invins pe Carlos Alcaraz, omul momentului in circuit, in turul III al Mastersului de la Roma!Maghiarul s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-6 (4), la capatul unui meci care a durat o ora si 42 de minute.In premiera pe tabloul ... citeste toata stirea