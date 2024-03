VIDEO Surpriza anului in tenis: Novak Djokovic, eliminat la Indian Wells de locul 123

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 12 martie 2024, 09:02 / Actualizat marti, 12 martie 2024 10:07Sarbul Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) a fost eliminat surprinzator de la Indian Wells, fiind invins in turul 3 de italianul Luca Nardi (20 de ani, 123 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3, dupa doua ore si 22 de minute de joc.Invins in calificarile pentru tabloul principal, italianul Luca Nardi a intrat in competitie ca lucky loser, dupa retragerile altor jucatori, cauzate de accidentari. Dupa ... citește toată știrea