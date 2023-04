Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat vineri, 21 aprilie 2023, 12:44 / Actualizat vineri, 21 aprilie 2023 12:44Marius Niculae e de partea prietenului Adrian Mutu in contrele pe care acesta le are cu galeria Rapidului, nemultumita de rezultatele giulestenilor din ultima vreme. "Sageata" crede ca suporterii gresesc atunci cand il trag la raspundere pe Mutu si uita faptul ca in sezonul trecut Rapid era doar o nou promovata."Un meci al unor echipe cu obiective total diferite. ... citeste toata stirea