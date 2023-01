VIDEO Tamas a inceput conferinta cu o trimitere la Dinamo: "Ca sa stie toata lumea!"

Articol de Catalin Stroia - Publicat luni, 16 ianuarie 2023, 14:07 / Actualizat luni, 16 ianuarie 2023 14:10Gabi Tamas (39 de ani) a fost prezentat astazi la Concordia Chiajna. In cadrul conferintei de presa, a afirmat ca nu l-a cautat nimeni de la Dinamo cat timp a fost liber de contract.Tamas era liber de contract din octombrie, cand si-a reziliat contractul cu Petrolul Ploiesti. Devenind liber in afara perioadei de transferuri, a fost nevoit sa astepte pana in ianuarie, in mercato de ... citeste toata stirea