VIDEO Tamas isi pregateste revenirea in Liga 1: "Astazi discutam"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 28 decembrie 2022, 14:13 / Actualizat miercuri, 28 decembrie 2022 15:11Ajuns la 39 de ani, Gabi Tamas ar putea reveni la FC Voluntari in a doua parte a sezonului. Florin Cernat, director sportiv la clubul ilfovean, a confirmat tratativele.Intre februarie 2021 si iulie 2022, Tamas a fost om de baza la Voluntari, alaturi de care a intrat in play-off, a terminat sezonul pe 4 si a ajuns in finala Cupei Romaniei.Ulterior a ... citeste toata stirea