VIDEO "Te chinuie Neubert?" * Cum a raspuns Omrani si meciul la care va debuta pentru FCSB

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat sambata, 24 septembrie 2022, 19:25 / Actualizat sambata, 24 septembrie 2022 19:27Billel Omrani (29 de ani) a fost titular in meciul CS Dinamo - FCSB 2 (1-3) din Liga 3. Atacantul e in plin proces de pregatire si vrea sa debuteze la prima echipa pe 2 octombrie, cand FCSB o infrunta pe FC Arges in SuperLiga.CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, si FCSB 2, satelitul clubului patronat de Gigi Becali, s-au infruntat in runda #5 a ... citeste toata stirea