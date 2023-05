Articol de Eduard Apostol, Catalin Stroia - Publicat joi, 25 mai 2023, 11:03 / Actualizat joi, 25 mai 2023 11:41Prezent la Sibiu pentru a urmari finala Cupei Romaniei dintre Sepsi si U Cluj, Valeriu Iftime a confirmat in premiera ca Marius Croitoru revine la FC Botosani. El va fi "principal", ca si in precedentul mandat, dar in acte va fi trecut ca sef al departamentului de scouting, pentru a fenta interdictia FRF in cazul antrenorilor fara licenta PRO.Ifitme spune ca l-a adus pe Marius ... citeste toata stirea