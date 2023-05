Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 28 mai 2023, 17:18 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 17:24Universitatea Craiova a castigat prima editie a Ligii de Tineret, victorie cu 3-1 in finala disputata contra celor de la UTA. Oltenii vor reprezenta Romania in editia urmatoare a UEFA Youth League.Federatia Romana de Fotbal a rebranduit competitia destinata fotbalistilor U19. Prima editie a Ligii de Tineret si-a jucat astazi finalele. In cea "mica", FCSB a zdrobit-o pe Farul, scor 5-0. ... citeste toata stirea